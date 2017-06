We Love Green 2017 : les meilleurs moments du festival

Les 10 et 11 juin, le bois de Vincennes accueillait, pour la deuxième année consécutive, le festival We Love Green. Pour cette 6e édition, sous le beau soleil vincennois, la programmation réunissait les artistes les plus remarquées et remarquables de l’année écoulée. Ce cru 2017 était délicieux, intense et particulièrement émouvant. Voici les temps forts de cette année.

Anderson .Paak

On a été gâté avec le passage d’ @AndersonPaak & The Free Nationals. Merci encore @WeLoveGreen 🙏 pic.twitter.com/fShbTeDhH2 — CYCLONESMAG (@cyclonesmag) 11 juin 2017

Vous avez sans aucun doute dû danser sur son tube Am I Wrong ou sur Dang !, dans lequel il pose sa voix au côté du rappeur Mac Miller. Anderson .Paak est incontestablement l’artiste hip hop le plus fascinant du moment.

Il avait donné rendez-vous à 20h20 à la Prairie (la plus grande scène du festival) et nous avions évidemment répondu présents. Accompagné pour l’occasion de ses musiciens The Nationals, le chanteur a offert un show explosif, sexy et jouissif pendant une heure. Du funk, du rnb, du hip hop et du rap, inutile de douter, Brandon Paak Anderson est un showman, un crooner qui sait taquiner et jouer avec la foule.

Du génial Glowed Up produit par Kaytranada, au groovy Come Down, en passant par le superbe Lite Weight, le public a dansé et sué sans voir le temps passer. Du chant, de la danse et même de la batterie, Anderson.Paak a incontestablement assis son règne sur We Love Green.

Solange :

Le 30 septembre dernier, pour la sortie de son dernier opus, la cadette du clan Knowles nous invitait à sa table. Après avoir passé haut la main l’épreuve de l’album studio, il était désormais tant de savoir ce que l’artiste donnait sur scène.

Avec une dizaine minutes de retard, Solange est arrivée tout de rouge vêtue. Cette couleur, qui symbolise la passion, l’amour et la haine, était l’élément clé de sa scénographie. 21h10, le concert de Solange démarre et se transforme rapidement en une véritable messe. Avec ses choristes et danseurs, elle réalise des chorégraphies gracieuses et envoutantes, à la limite du mystique. Solange nous a interprété les sublimes Mad, Cranes In The Sky, mais aussi T.O.N.Y et Losing You. Le clou du spectacle est sans aucun doute son interprétation de Dont Touch My Hair, hymne émancipateur par excellence.

Parcels :

Les cinq dandys surfeurs venus d’Australie étaient plus qu’attendus ce samedi là. Encensé par la critique, suite à son premier EP Hideout, Parcels était venu faire groover We Love Green et a tenu sa promesse. Sous un soleil de plomb, le quintet a joué tous ses titres phares, de Hideout à Gamesofluck, pour notre plus grand plaisir. L’expérience Parcels se vit incontestablement encore mieux en live. L’énergie et l’harmonie de ces Australiens sont assez impressionnantes vu leur jeune âge. Avec une prestation aussi réussie, il ne nous reste plus qu’à attendre leur album.

Frànçois & The Atlas Mountains :

Il faisait 30°C quand le groupe est passé sur la mainstage de We Love Green. Il faisait chaud, très chaud. En arrivant sur scène, François Maury, le leader du groupe, a apporté une véritable bouffée d’air frais. La formation nous a livré une performance pleine d’humanité, de tendresse et de joie. Frànçois & The Atlas Mountains ont joué Tendre est l’Âme, Apocalypse à Ipsos et Grand Dérèglement, les plus beaux morceaux de leur dernier album intitulé Solide Mirage. Sans pour autant oublier les classiques de leur discographie tels que La Vérité, Je suis de l’Eau et Les Plus Beaux pour clore son spectacle.

We Love Green a également été le théâtre de performances puissantes comme celle du rappeur new-yorkais Action Bronson qui a littéralement retourné la Clairière. Pépite, l’Impératrice, Amadou & Mariam ont également rendu ce week-end musical encore plus inoubliable. Il faudra désormais s’armer de patience pour découvrir ce que nous concocte We Love Green l’an prochain. On a hâte, le rendez-vous est déjà pris !

Ashley TOLA

