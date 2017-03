We Love Green dévoile sa programmation explosive

Nous sommes en mars et les lines ups de festivals ne cessent de fleurir un peu partout sur Internet. S’il y en a bien un qui sort son épingle du jeu, c’est We Love Green. Depuis le 27 février, l’évènement musical éco-responsable dévoile petit à petit sa programmation sur Facebook. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas fait les choses à moitié !

Cette sixième édition, qui se tiendra du 10 au 11 juin, est placée sous le signe de l’éclectisme. Le chanteur Anderson Paak, que vous pouvez écouter sur l’antenne de RAJE avec son tube Am I Wrong, saura vous faire danser sous le soleil (on l’espère) du Bois de Vincennes. Il sera accompagné pour l’occasion de son groupe de musiciens The Free Nationals. Le rap sera également à l’honneur avec le mystique Flying Lotus et le New-Yorkais Action Branson. Le groupe culte de hip hop A Tribe Called Quest, qui a fait son retour l’an dernier avec son album We Got It from Here… Thank You 4 Your Service, enflammera Vincennes. Côté R&B, Abra sera vous envoûter avec ses tubes à l’ambiance 90’s.

Evidemment, les musiques électroniques sont également représentées dans la programmation avec Moderat. La formation, composée de Modeselektor et d’Apparat, avait fait l’unanimité avec son dernier album III sorti le 1er avril 2016. Les amateurs de techno auront la joie de se remuer aux sons du Canadien Richie Hawtin. Le producteur américano-chilien Nicolas Jaar sera de retour sur la scène de We Love Green cette année.

We Love Green met également en avant la jeune générations de musiciens avec les Australiens de Parcels, le Britannique Benjamin Clementine et les français d’Agar Agar qu’on apprécie beaucoup à RAJE. Les musiques du monde ne sont pas en reste avec la présence du Brésilien Seu Jorge qui reprendra les tubes de David Bowie en portugais.

La billetterie pour We Love Green est déjà ouverte. Soyez attentifs, d’autres artistes vont être annoncés sur le Facebook de l’évènement.

Ashley TOLA

