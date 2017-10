Découvrez l’artiste qui assurera la mi-temps du Super Bowl









C’est l’information qui suscite toutes les convoitises et les pronostics les plus fous chaque année. On vient d’apprendre qui sera la prochaine tête d’affiche de la mi-temps du Super Bowl.

Le Super Bowl est la grande finale du championnat de football américain. A la base, le but de cet événement, créé en 1967, était de rassembler les deux ligues majeures de ce sport tant plébiscité aux Etats-Unis. Au fil du temps, des traditions se sont imposées dans le Super Bowl comme notamment la fameuse mi-temps pensée comme un véritable spectacle. Avant les années 80, cet espace était laissé à des fanfares. Dès les années 90, l’aspect artistique prend une place de choix dans l’événement sportif en invitant des artistes de l’Entertainment et de la pop culture comme Mickael Jackson mais aussi des musiciens de rock à l’instar de Bruce Springsteen, les Rolling Stones, U2.

Le Super Bowl est l’événement le plus regardé à la télévision, il rassemble en général plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour tout artiste, y être programmé est une consécration. Toutes les stars se démènent afin de proposer un show grandiose dans le but de se démarquer et d’asseoir sa notoriété. Après Bruno Mars, Coldplay ou encore Lady Gaga l’année dernière c’est bien Justin Timberlake qui sera sur scène le 4 février 2018 dans le Us Bank Stadium de Minneapolis . Mais vous souvenez-vous ? Il n’en est pas à son premier passage … Déjà en 2000 on le découvrait mais c’est surtout l’année 2004 qui reste dans les têtes. En effet, il était alors accompagné sur scène par Janet Jackson, un duo qui avait alors fait polémique. Et pour cause, dans une mise en scène très chorégraphiée, Justin Timberlake dévoilait un sein de la chanteuse. Cela avait alors provoqué un tollé sans précédent dont beaucoup se souviennent. Alors pour cette prochaine édition, quelles surprises nous serons réservées par Justin Timberlake ? Réponse dans quelques semaines …

Johann Guérin

