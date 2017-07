Laurent Garnier, un DJ pas comme les autres

La musique électronique n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui. Cette semaine, RAJE vous fait découvrir 5 Djs incontournables de l’histoire de ce genre musical.

Depuis maintenant 30 ans, Laurent Garnier fait danser la planète entière. Le producteur et DJ français est devenu une référence quand on parle de musique électronique made in France. Celui qu’on surnomme « le papa de la Techno » est autant adulé par les jeunes que les anciennes générations.

Né en 1966 à Boulogne Billancourt, Laurent Garnier a toujours eu une véritable passion pour la musique. « Lorsque j’avais 10 ans, ma chambre ressemblait à une boîte de nuit. Il y avait des stroboscopes, des lumières de toutes les couleurs, une boule à facette, un Dj Booth et une piste de danse. Quand j’allumais mon matériel, une centaine de petites lumières virevoltaient du plafond aux murs. Je rêvais d’une seule chose : faire danser les gens. » confit notre Laulau national dans son livre Electrochoc. En véritable témoin de la vague acid-house de Manchester, il a eu la très bonne idée de venir délivrer la bonne parole à Paris dans des clubs comme La Luna, le Palace et Le Rex Club. Agé de 51 ans, Laurent Garnier a le mérite d’avoir une discographie qui regorge de classiques comme The Man In The Red Face, Crispy Bacon, Acid Eiffel ou encore l’hypnotique Flashback.

Le travail de Laurent Garnier est reconnu officiellement en 1998 après qu’il obtienne la première victoire de la musique dans la catégorie dance music de l’histoire de la cérémonie. 19 ans plus tard, le ministère de la Culture et de la Communication a décoré le Français de la Légion d’Honneur.

En plus d’être un disc-jockey adulé, Garnier ajoute une nouvelle corde à son arc avec le cinéma. L’auteur de Wake Up prévoit de mettre en images dans un long-métrage son livre Electrochoc. Nous, on a hâte !

Ashley TOLA

