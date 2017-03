Laurent Garnier va faire un film









Laurent Garnier, le père de la techno française, confirme qu’il commencera à tourner son film à la fin de l’année. À nos confrères de Trax, il explique : « Ce n’est pas un film sur moi. C’est une fiction autour d’un personnage qui va traverser des moments que j’ai vécus. On retrouvera dans le film des traits de caractère, des expériences et des réflexions que j’avais envie d’évoquer. C’est un film qui parle de la passion et jusqu’où elle peut t’emmener. »

Ce film, c’est un projet qui trotte dans la tête de Laurent Garnier depuis plusieurs années. Il a longtemps hésité à se lancer, mais ça y est, la machine semble être enclenchée.

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore qui incarnera ce personnage fictif aux allures de Laurent Garnier. En tout cas, ce long-métrage s’annonce déjà comme un indispensable dans la vidéothèque des fans de culture club.

