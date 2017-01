Les albums à attendre en 2017









Finie l’heure des bilans sur l’année 2016, place maintenant à ce qui nous attend en 2017. Et oui, parce qu’il y a plusieurs albums qui sont prévus, et à l’aide de nos confrères de Purecharts, nous en avons sélectionné quelques-uns. Concentrons-nous d’abord sur les sorties francophones.

Matthieu Chedid est derrière un des titres phares du moment sur RAJE avec Bal de Bamako. Ce titre est le premier extrait d’un nouvel album, « Lanomali », prévu pour le mois de mars et qui mélangera le style si particulier de M avec les musiques traditionnelles du Mali.

Les Versaillais de Phoenix aussi sont attendus. Ils ont récemment mis à jour leur identité visuelle sur les réseaux sociaux, et seront tête d’affiche au festival Bilbao BBK cet été. Les fans fantasment déjà sur l’arrivée d’un 6ème opus.

En 2013, Indochine sortait Black City Parade, et depuis, plus rien. Le label Indochine Records a été créé en 2014, et il semblerait qu’après une belle tournée l’année dernière, le groupe se soit retrouvé en studio pour préparer un album déjà très attendu.

Et si vous fouillez un peu sur les réseaux sociaux, vous apprendrez que 2017 devrait nous réserver du bon pour d’autres artistes comme IAM, qui seront aussi en concert au festival Lollapalooza et à l’AccorHotel Arena de Paris, Benjamin Biolay, Vitalic, Talisco, Yuksek, Yelle, ou encore Juliette Armanet. Les artistes RAJE en pleine forme !

Du côté de l’international, Justin Timberlake a déclaré qu’il se laisserait peut-être tenté par un album country, et après le succès de Can’t Stop This Feeling, on est en droit de croire à un nouvel album cette année.

Le groupe U2 a annoncé un nouveau disque pour 2017, dans la lignée de Zooropa, sorti en 1993. Il faudra aussi compter sur Major Lazer, qui nous habitue depuis quelques années à sortir le tube de l’été. Après Peace Is The Mission, place à Music Is The Weapon, qui devrait sortir ce mois-ci d’après Diplo, le leader du groupe.

Drake a repoussé la sortie de son 5 ème opus, More Life, et Eminem est en train de terminer son 9ème long format.

Rassurez-vous, 2017 sera au moins aussi riche musicalement que l’a été 2016. Plus qu’à attendre, maintenant !

