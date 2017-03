Le Cabaret Vert dévoile une partie de sa prog









Le Cabaret Vert, c’est un des plus grands festivals des Ardennes. L’année dernière, Charleville-Mézières a fait vibrer les fêtards sous le signe de la nature et de la sauvagerie. Pour 2017, nouveau thème, et il va falloir lever les yeux pour le trouver : les étoiles, le cosmos, voilà sur quoi sera basée cette nouvelle édition.

Pendant quatre jours, du 24 au 27 août, le Cabaret Vert va proposer une programmation alléchante. Les 17 premiers noms ont été dévoilés. Se succèderont donc au square Bayard de Charleville-Mézières Cypress Hill et les frenchies Justice de retour sur le devant de la scène depuis la sortie de leur dernier album Woman.

Au programme également Cashmere Cat, Turbonegro, Denzel Curry, Carpenter Brut, du métal avec Korn, Death Grips et Flume, récent gagnant d’un Grammy pour l’album dance de l’année.

On retrouvera aussi Ty Segall, Franz Ferdinand, Chronixx, et un petit jeune qui monte avec Petit Biscuit.

Sans oublier l’énergique Jain, Girl Band, Yassassin ou encore celui à qui nous vous conseillons vivement de dire bonjour, Vald.

D’autres infos, et la suite du line-up à découvrir très prochainement, et n’oubliez pas que le Cabaret Vert c’est aussi des engagements vis-à-vis de l’environnement ! Pour en savoir plus, c’est par-là.

