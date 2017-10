Vers un nouvel album de Gorillaz ?









Damon Albarn, leader du groupe anglais Gorillaz, a sous-entendu dans une récente interview que l’envie de créer un nouvel album est bien présente et cela pourrait arriver plus vite que ce que l’on croit.

En effet, Gorillaz semble bien rattraper le temps perdu. On avait attendu 6 ans pour découvrir leur dernier album Humanz paru ce 28 avril. La formation créée en 1998 nous surprend depuis le début de sa carrière par sa musique mêlant trip-hop, rock, hip-hop, électro mais aussi en savant s’entourer pour des collaborations toujours réussies. Niveau visuel, les garçons y accordent une vraie importance car ces derniers sont toujours très travaillés et novateurs. Ils permettent de créer une identité singulière que tout le monde connait aujourd’hui. Mais que se passe-t-il depuis quelques jours ? Le groupe change désormais de rythme. Damon Albarn semble laisser entendre qu’un album de Gorillaz est en préparation et devrait sortir en 2018. Il se confie à Q Magazine : «J’aime beaucoup l’idée de composer de nouveaux titres et de les jouer en live presque instantanément. Ce serait un album plus complet que The Fall, mais qui aurait aussi sa spontanéité». Est-ce un simple effet d’annonce ? En tout cas cette petite phrase fait grand bruit. Ce n’est pas sans rappeler The Fall, sorti à la surprise générale en 2011. Un opus composé en 30 jours seulement à l’aide d’un Ipad et en pleine tournée.

Gorillaz aime proposer un show de qualité, très travaillé et c’est pour cela que Damon albarn pense déjà aux futures performances live du groupe. A ce sujet, il confie espérer que celles-ci seront entièrement holographiques et dans un futur très proche. En attendant ces nouveaux titres, Gorillaz est actuellement en pleine tournée européenne qui les conduira au zénith de Paris les 24 et 25 novembre. Et qui sait, peut-être aurons-nous la chance de découvrir de nouveaux morceaux lors de ces shows…

Johann Guérin

Commentaires

commentaires