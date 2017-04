Pour la sortie de son album Humanz, Gorillaz lance une appli inédite









Avril est le mois des comebacks musicaux. Ici, à RAJE, nous suivons de très près celui de Gorillaz. La formation menée par Damon Albarn sortira le 28 avril prochain Humanz son cinquième album studio. Pour ce retour tant attendu, Albarn et Jamie Hewlett l’autre moitié du duo ne font pas les choses à moitié. Le 11 avril dernier, la formation britannique a sorti une application qui vous plonge dans l’univers déjanté de ce nouvel opus.

Disponible sur Google Play et IOS, cette appli en réalité augmentée vous permet de suivre les aventures de Murdoc, 2D, Russel et Noodle dans la Gorillaz House. Et dans cette maison, vous pourrez visiter le studio d’enregistrement du groupe, expérimenter des scènes en réalité virtuelle et même écouter des playlists proposés par les membres de la formation. Selon Pitchfork, une release party nommé Humanz House Party vous sera même proposée pour écouter en avant-première l’album. Et tenez-vous prêt, Gorillaz nous annonce déjà qu’il s’agira de « la plus grande expérience d’écoute géo-spécifique jamais réalisée rassemblant les gens depuis plus de 500 lieux différents. » Alors pour tous les amoureux de Gorillaz, à vos smartphones !

En plus de ce nouvel album, Gorillaz compte également sortir une série sur les quatre personnages fictifs du groupe. Jamie Hewlett a confié à Q Magazine travailler sur une adaptation en série des aventures 2D, Murdoc, Russel et Noodle. Selon ses dires, une saison de dix épisodes serait dans les tuyaux. Dans ce même entretien, les deux papas de Gorillaz reviennent sur le projet des studios DreamWorks de créer un film animé. Ce projet a été avorté car il « était beaucoup trop sombre pour qu’ils dépensent plusieurs centaines de millions de dollars sur le projet ».

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires