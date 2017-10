Le sexime dans le hip hop ? Loin d’être fini pour Nicki Minaj









La rappeuse Nicki Minaj a décidé de s’exprimer dans une série de tweets où elle tacle l’industrie du hip hop.

Alors que l’affaire Weinstein brise un énorme tabou dans le monde du cinéma et que le hashtag «balance ton porc» éveille les consciences en France, la parole pour dénoncer le sexisme ne cesse de se libérer.

Nicki Minaj s’est exprimée sur le machisme qui règne dans le milieu du hip hop après qu’elle ait partagé une vidéo du rappeur Russ sommant l’industrie plus la respecter . Dans une série de tweets, publiée mercredi 25 octobre, l’artiste originaire de Trinité-et-Tobago dénonce la différence de traitements entre les hommes et les femmes dans ce milieu. « Peu importe le domaine, les femmes doivent bosser deux fois plus pour avoir la moitié du respect que nos homologues masculins reçoivent en général. Quand-est-ce que ça s’arrête ? » explique-t-elle.

In any field, women must work TWICE as hard to even get HALF the respect her male counterparts get. When does this stop? — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 25 octobre 2017

Malgré son statut d’artiste féminine ayant vendu le plus de disques, l’auteure de Beez In A Trap explique comment certains artistes masculins sont forcés à travailler avec elle. « Les meilleurs collaborent avec Drake, Kendrick et J-Cole car ce sont de très bons rappeurs. Eux collaborent avec Nicki car quelqu’un leur a mis une arme sur la tempe. » confit-elle sur le réseau social à l’oiseau bleu.

The greats collaborated w/Drake, Kendrick & Jcole b/c they’re dope MC’s. They collab’d w/nicki cuz someone pulled a gun to their heads… — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 25 octobre 2017

Nicki Minaj a également ressorti un tweet de Kendrick Lamar datant de 2010. Le rappeur, originaire de Campton, explique que : « les hommes detestent plus Nicki Minaj que les femmes. » La principale intéressée connaît la raison et le fait savoir. Selon elle, elle est sensée « porter des baggys » pour que les hommes la respectent.

Kendrick’s tweet from 7 years ago. This is so telling. And scary. I’d have to wear some baggy pants n timbs for men to openly give props. https://t.co/r6fEjSJZPl — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 25 octobre 2017

N’en déplaisent aux sexistes, une vague féminine s’est emparée de 2017. Une bonne nouvelle quand on voit que Cardi B est devenue la première rappeuse à dominer les tops américains en 19 ans avec son morceau Bodak Yellow. La scène musicale hip hop s’est également enrichie grâce à Little Simz, Young MA, Princesse Nokia ou Tommy Genesis.

