Kendrick Lamar, un retour au sommet

Kendrick Lamar est bien l’homme le plus écouté du moment. Son flow semble être apprécié par bon nombre de personnes notamment grâce à son dernier album.

C’est internet qui a permis à l’artiste de rap américain de se populariser notamment lors de la sortie de sa mixtape Overly Dedicated, parue en 2010. Depuis, le musicien natif de Compton en Californie a fait du chemin. Un parcours l’amenant tour à tour à collaborer avec Snoop Dogg ou encore Wiz Khalifa. Cette année est sorti Damn, le nouvel opus de l’artiste. Et comme il ne s’interdit rien ce CD de 14 titres a vu l’arrivée de Rihanna ou encore du groupe U2 pour effectuer quelques collaborations. Celui-ci est sorti en avril et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il attire la curiosité des fans mais pas uniquement. En effet, ce nouvel album de Kendrick Lamar recense 2 millions d’écoutes. Cela en fait l’artiste le plus plébiscité sur les charts internationaux. Il se place ainsi devant Drake et son opus More Life avec 1.8 millions d’écoutes et Ed Sherran placé en 3ème position. En plus de ces écoutes sur internet il est intéressant de spécifier qu’en deux semaines l’artiste a vendu 843 000 albums dont une bonne partie en version physique.

2017 s’annonce comme une très bonne année pour le rappeur d’autant que Kendrick Lamar vient d’annoncer une tournée européenne qui passera par Paris. Son dernier passage sur le vieux continent datait de 2015 et Kendrick n’avait même pas daigné passer par la capitale française. Chose désormais réparée puisqu’il se produira à l’Accord Hotel Arena le 25 février 2018. Et savez-vous qui assurera la première partie ? Il s’agit de James Blake, une affiche qui laisse rêveur. Toutefois, attention puisque les places seront en vente ce vendredi 6 octobre à 10h …

