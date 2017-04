On en sait plus sur Ti Amo le nouvel album de Phoenix









En novembre dernier, Phoenix partageait de mystérieuses images pour teaser son nouvel album. Bonne nouvelle, le groupe Versaillais sort de l’ombre pour nous apporter de nouvelles informations.

Les 22 et 23 avril derniers, la formation française a dévoilé trois morceaux inédits pendant deux concerts au Muziekcentrum Trix à Anvers. Parmi ces singles tirés de Ti Amo prévu pour le 9 juin prochain, le quatuor a joué J-Boy. Diffusé dans une publicité pour Calvin Klein réalisée par Sofia Coppola (la compagne du leadeur du groupe Thomas Mars), ce single est disponible depuis le 28 avril sur Youtube. Les morceaux Model et Ti Amo faisaient également partie de la tracklist de ces deux shows.

Fin avril, Phoenix s’est confié au New York Times au sujet de ce sixième album studio. Enregistré à la Gaité Lyrique dans le 3e arrondissement de Paris, cet opus évoquera « l’été et l’italo-disco » a confié Laurent Brancowitz, le guitariste du groupe au journal américain. Daniel Glass, le patron du label Glassnote, décrit cet opus comme « incroyablement coloré ». Selon le communiqué de presse de la formation auteure du célèbre If I Ever Feel Better, les 10 morceaux présents sur l’album évoquent « des émotions simples et pures comme l’amour, le désir, la luxure et l’innocence ».

« C’est un album sur nos racines européennes et latines, une sorte d’Italie fantasmée : un paradis perdu fait d’étés romains interminables (beaucoup de lumières et de clarté, des glaces à la pistache), des juxeboxes sur la plage, Monica Vitti et Marcello Mastroianni, un désir sans peur et des statues antiques en marbre. » ajoute le communiqué.

Voici la tracklist complète de Ti Amo :

« J-Boy » « Ti Amo » « Tuttifrutti » « Fior Di Latte » « Lovelife » « Goodbye Soleil » « Fleur De Lys » « Role Model » « Via Veneto » « Telefono »

Phoenix est bel et bien de retour ! Le groupe se lance dans une énorme tournée mondiale dont une date à l’Accor Hotel Arena à Paris le 29 septembre prochain.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires