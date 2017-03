On connait les invités du prochain album de Gorillaz









Gorillaz, groupe britannique fondé par Damon Albarn et Jamie Hewlett en 1998. Les deux premiers albums, Gorillaz et Demon Days, ont connu un véritable succès s’écoulant à eux deux à plus de 15 millions d’exemplaires.

Le groupe a toujours aimé les collaborations pour ses morceaux, exemple avec leur titre phare, Feel Good Inc, sur lequel ils avaient invité le groupe de rap new yorkais De La Soul. On peut retrouver dans leur liste de collabs des noms comme : Del the Funky Homosapien, Mos Def, LCD SoundSystem, André 3000 (OutKast) ou encore Kid Koala.

Leur prochain album, dont on ne connaissait que le titre, dévoilé le jour de l’investiture de Donald Trump : Hallelujah Money en feat avec Benjamin Clementine est prévu pour cette année.

La tracklist vient de fuiter sur internet grâce au travail des internautes. Et si la liste est confirmée, voici quelques-uns des invités : Pusha T, Danny Brown, Vince Staples, ainsi que Grace Jones, Jehnny Beth, Kilo Kish et D.R.A.M.

Les seuls qui ont confirmé leur présence sur l’album, enregistré à Londres, sont De La Soul, et la chanteuse Kelela.

Pour rappel, le groupe lance son festival nommé Demon Days le 10 juin prochain en Angleterre.

TRACKLIST :

Andromeda (Feat. D.R.A.M.)

Ascension (Feat. Vince Staples)

Busted And Blue

Carnival (Feat. Anthony Hamilton)

Charger (Feat. Grace Jones)

Circle Of Friendz (Feat. Brandon Markell Holmes)

Halfway To The Halfway House (Feat. Peven Everett)

Hallelujah Money (Feat. Benjamin Clementine)

Interlude: Elevator Going Up

Interlude: New World

Interlude: Penthouse

Interlude: Talk Radio

Interlude: The Elephant

Interlude: The Non-conformist Oath

Let Me Out (Feat. Mavis Staples & Pusha T)

Momentz (Feat. De La Soul)

Out Of Body (Feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Voshana)

Saturnz Barz (Feat. Popcaan)

Sex Murder Party (Feat. Jamie Principle & Zebra Katz)

She’s My Collar (Feat. Kali Uchis)

Strobelite (Feat. Peven Everett)

Submission (Feat. Danny Brown & Kelela)

The Apprentice (Feat. Rag’n’bone Man, Zebra Katz & Ray BLK)

Ticker Tape (Feat. Carly Simon & Kali Uchis)

We Got The Power (Feat. Jehnny Beth)

Commentaires

commentaires