On a regardé pour vous Five Foot Two, le documentaire sur Lady Gaga

Lady Gaga est au centre du documentaire disponible depuis le 22 septembre dernier sur Netflix. Il nous plonge dans les coulisses de la vie de la superstar de 31 ans.

Faire l’objet d’un documentaire, quand on est un chanteur, est une sorte de consécration. Beyoncé, Katy Perry…Nombreux sont les artistes qui ont accepté de mettre leurs quotidiens en image. Le nom de Lady Gaga s’ajoute désormais à cette longue liste. Car oui, qu’on l’adore ou qu’on la déteste, Stefani Germanotta est aujourd’hui une artiste incontournable dans le paysage musical pop.

Dans Five Foot Two, le réalisateur Chris Moukarbel suit la chanteuse new-yorkaise tout au long du processus de création de son dernier album Joanne. Pour son cinquième opus, l’Américaine s’est inspirée de sa tante Stefani Joanne Angelina Germanotta décédée à l’âge de 19 ans. Plusieurs séquences mettent en scène l’auteure de Poker Face avec sa famille d’origine italienne. Sa préparation pour la mi-temps du Superbowl est l’autre fil rouge de ce documentaire. Cette performance pour Lady Gaga est une sorte de bébé. Nous spectateurs suivons sa gestation et assistons à un accouchement explosif le 5 février dernier. Des mois de travail qui lui ont permis de devenir l’une des meilleures performeuses lors de cette manifestation sportive regardée par plus de 111,3 millions de personnes.

Au-delà de l’artiste, on suit au quotidien une femme qui se bat contre la maladie et ses douleurs. «Je m’étais fracturée la hanche. Mais quand on a fini toutes les IRM avant l’opération, il y avait de grands cratères, un trou dans ma hanche de la taille d’une pièce de 25 cents, et le cartilage pendait de l’autre côté de ma hanche », explique-t-elle dans le documentaire. Cet incident l’a poussée à annuler sa tournée Born This Way Ball en 2013.

Dans Five Foot Two, il n’est plus question de robe en viande, de perruques aux couleurs improbables ou de provocation. Lady Gaga laisse derrière ce personnage ovniesque et provocateur qui était au cœur de The Fame, Monster et Art Pop. Oubliez Gaga et découvrez Stefani, jeune femme animée par sa passion : la musique. Mais derrière cette image de prodige de la pop musique se cache également une femme en proie à ses angoisses et ses peurs :

« Je suis seule. Toutes les nuits. Tout le monde va finir par me quitter, n’est-ce-pas ? Ils vont me quitter et je serai seule. Chaque jour, je passe des bains de foule au silence le plus total. »

Pianiste hors pair à la sensibilité désarmante, Lady Gaga nous touche en plein cœur. Qui a dit qu’être une superstar était de tout repos ?

Ashley TOLA

