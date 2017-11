N.E.R.D s’offre Rihanna pour son nouveau morceau









Après des jours de teasing, N.E.R.D revient avec un tout nouveau morceau et la formation menée par Pharrell Williams n’a pas fait les choses à moitié.

Depuis le 30 octobre, N.E.R.D affichait sur les réseaux sociaux et les rues du monde entier des posters mystérieux où il était écrit «No_One Ever Really Dies», le nom de la formation formée par Pharrell Williams, Chad Hugo et Shay Haley.

Pas plus tard que mercredi dernier, N.E.R.D nous a offert un tout nouveau morceau nommé Lemon dévoilé en exclusivité dans l’émission de Zane Lowe sur Beats 1. Pour l’occasion, Pharrell et sa bande se sont offerts un joli featuring : Rihanna. Plus connue pour ses vocalises et sa voix douce, la chanteuse originaire de la Barbade nous révèle ses talents de rappeuse badass dans ce titre punchy. L’artiste de 29 ans nous offre une session égotrip comme on l’aime :

« Tell the paparazzi get the lens right Got the window down, top, blowin’ la Got the hazards on, only doin’ five You can catch me, Rih, in the new La Ferrar’ »

Le clip, réalisé par Todd Tourso et Scott Cudmore, est à l’image de ce morceau survolté. Il met en scène Rihanna tondant la tête d’une jeune femme qui finit par faire une danse endiablée à base de twerk. Chaud devant !

Le titre Lemon fait suite à une absence de 7 ans du groupe. En 2010, N.E.R.D avait sorti Nothing dont était extrait le morceau Hot’N’Fun en collaboration avec Nelly Furtado. Dans une interview, Pharrell Williams confiait être «serein» au sujet du grand comeback de son groupe.

Ashley TOLA

