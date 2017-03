Rihanna plus forte que Michael Jackson









À peine 29 ans et déjà une belle carrière. Rihanna vient de voir son titre Love on The Brain, extrait de son dernier album Anti, rentrer dans le top 10 Billboard, le classement des morceaux les plus populaires aux Etats-Unis en termes de ventes, de diffusions en radio, mais aussi de streaming.

En inscrivant ce trentième single dans le classement, la chanteuse de la Barbade devient la troisième artiste à y avoir placé le plus de chansons. Elle dépasse ainsi Michael Jackson. Le King Of Pop, qui nous a quitté en 2009, en avait inscrit 29. Madonna et les Beatles occupent toujours les deux premières places avec respectivement 38 et 34 titres placés dans le top 10.

Rihanna aura mis un peu plus de dix ans pour réaliser cet exploit. Pon de Replay a été le premier de ses tubes à s’y frayer un chemin, c’était le 16 juillet 2005 (et oui déjà). Seuls les Beatles ont été plus rapides, ils l’ont fait en cinq ans seulement ! Le premier morceau était I Want to Hold Your Hand et le dernier, Something.

Parmi les tubes de Rihanna qui figurent dans ce top, il y a Umbrella, Love You Way You Lie, The Monster, ou encore FourFiveSeconds.

