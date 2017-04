Muse est de retour en studio









Que les fans du groupe britannique, monument depuis les années 90 se rassurent : Muse travaille sur un nouvel album. Ce disque intervient deux ans après « Drones », inspiré par les nouvelles technologies et leurs dérives. Il s’agissait du septième opus du groupe, et ce dernier l’a défendu dans une grande tournée mondiale qui a vu les Anglais retourner à l’AccorHotel Arena de Paris et le Champ de Mars à l’occasion de l’Euro de football l’année dernière.

Représenté notamment par les titres Psycho et Dead Inside (que avez pu écouter activement sur l’antenne de RAJE), Drones va donc tirer sa révérence au profit d’une nouvelle mouture. Comment le sait-on ? Il y a environ un mois, un fan absolu de Muse a surpris Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme et Dominic Howard à la sortie d’un studio d’enregistrement à Londres. Le petit chanceux aurait ainsi pu, selon ses dires, discuter avec le groupe de trois nouveaux morceaux.

Si on peut mettre en doute la parole de ce fan, celle de Matt Bellamy a plus de poids, évidemment. Et il vient de donner du crédit à l’histoire, en publiant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, une vidéo dans laquelle on le voit en studio, en train de gratter les notes d’un morceau inédit. La vidéo est légendée « De retour en studio, nouveau morceau très bientôt ». Voilà qui ne laisse plus beaucoup de place au doute.

Back in the studio. New song coming soon… #regram @mattbellamy Une publication partagée par MUSE (@muse) le 5 Avril 2017 à 12h54 PDT

Cette vidéo fait écho à une interview datant d’il y a quelques mois, dans laquelle Bellamy avait donné quelques informations sur la suite de la carrière de Muse. Il avait ainsi déclaré qu’il lui semblait important désormais de produire un album plus épuré, dépouillé. Exit les nouvelles technologies de Drones, et place aux sonorités plus pures du groupe ? Il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau disque sera le huitième dans la discographie de Muse. Il fera suite à Showbiz (1999), Origin of Symmetry (2001), Absolution (2003), Black Holes and Revelations (2006), The Resistance (2009), The 2nd Law (2012) et Drones, dernier en date, sorti en 2015. On remarquera qu’il y a toujours deux ou trois ans entre chaque album du groupe, on peut donc espérer la sortie du nouveau cette année, ou, au pire, en 2018.

Remy Verran

