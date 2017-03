Le marché du disque n’a pas dit son dernier mot

Crédit photo : http://lemangedisques.blogspot.fr









On se doutait que le streaming avait redonné un coup de fouet à l’industrie musicale, en berne depuis le début des années 2000 à cause de l’effondrement du marché du disque. Et bien cette fois-ci c’est confirmé, en France au moins, 2016 a été l’année de la reprise pour le marché du disque qui affiche une croissance de plus de 5% d’après le SNEP, le Syndicat National de l’Edition Phonographique.

Même si les ventes physiques, incluant disques et vinyles, constituent toujours la majorité des ventes dans notre pays, la part des plateformes streaming représente 32% du marché, soit une hausse de 37% en seulement un an. Ce qui équivaut tout de même à 900.000 abonnés de plus sur les plateformes en 2016. Une indéniable démocratisation de ce moyen d’écouter de la musique.

Parmi les plus connues pourrait citer entre autres Spotify, Napster, Deezer ou encore Apple Music. Les opérateurs mobiles n’y sont pas pour rien dans cette nouvelle successtory avec notamment la multiplication des forfaits incluant une offre musique illimitée et en partenariat avec les majors du streaming.

Le volume des ventes physique a quant à lui représenté 59% des 450 millions d’euros générés par la musique en France l’an dernier. Sans surprise le disque s’est moins vendu qu’en 2015, mais le vinyle quant à lui continue son retour force avec une hausse de 72% de son volume de production et 1.7 millions de galettes vendues en 2016. Une année qui aura aussi été celle de la baisse des téléchargements, qui s’effondrent de 22% par rapport à 2015.

Une chose est sûre, en streaming, en FM ou en RNT vous êtes toujours plus nombreux à écouter les sons d’aujourd’hui et de demain sur Raje!

Yacir Emran

Commentaires

commentaires