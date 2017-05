Mac DeMarco est l’artiste dont nous avions besoin









Mac DeMarco a la panoplie du mec cool, sans prise de tête. Cet artiste Canadien, Angeleno d’adoption, fait son retour sur le devant de la scène avec This Old Dog. Pour ce troisième album studio, Mac nous plonge dans une ambiance douce-amer, solaire et mélancolique. Dreams of Yesterday, On The Level, Baby You’re Out, la bande son de votre été est déjà toute trouvée.

Habitué à amuser la galerie avec son attitude de weirdo assumé, Vernor Winfield McBriare Smith IV nous montre une nouvelle facette de sa personne. This Old Dog nous invite dans l’intimité du chanteur de 27 ans. « Ce qui est bien avec une mélodie simple, c’est qu’on a pas besoin de ces putains de cloches et de sifflets, elle se suffit à elle-même. Je voulais faire quelque chose qui résonne en moi, sans faux- semblants. Je ne voulais pas être Joe le Mytho, juste un mec normal » confit Mac DeMarco. C’est pour ça qu’on l’aime Mac, il transpire le naturel et la spontanéité. La plupart des titres de This Old Dog sont des premières prises. Le jeune homme joue également de tous les instruments présents sur le disque, même de l’harmonica pour le très beau A Wolf Who Wear Sheeps Clothes.

Le génie de Mac DeMarco réside également dans la simplicité de sa musique. Sur ses instrumentales pop-folk, Mac nous parle de façon directe avec un ton nonchalant devenu sa marque de fabrique. Dans le morceau My Old Man par exemple, il nous parle de sa difficile relation avec son père alcoolique et violent. « Look in the mirror. Who do you see?; Someone familiar. But surely not me. […] Oh no, looks like I’m seeing more of my old man in me. » (Je me regarde dans le miroir. Qu’est-ce que je vois ? Quelqu’un de familier. Mais certainement pas moi. […] Oh non, il semblerait que je me vois en mon père.) Dans un entretien avec Marc Maron, DeMarco n’hésite à partager la réaction de son géniteur après avoir entendu ce titre.

Avec This Old Dog, Mac DeMarco nous offre un album plein de sensibilité et d’émotions. Une nouvelle raison d’adorer ce chien fou du rock indé.

Ashley TOLA

