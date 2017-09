L’unique exemplaire du dernier album du Wu Tang Clan est en vente

Crédit photo : Bobby Viteri









En mai dernier 2015, Martin Shkreli s’était offert Once Upon a Time in Shaolin, l’unique exemplaire du dernier disque du Wu Tang Clan. L’homme le plus détesté a décidé de le revendre aux enchères.

Il fait (encore) parler de lui. Le 11 septembre dernier, Martin Shkreli a mis aux enchères sur eBay cet opus tant convoité. Acheté deux millions de dollars, le prix de Once Upon a Time in Shaolin est à l’heure actuelle à plus d’un million de dollars. Avis aux intéressées, l’enchère se termine aujourd’hui. « C’est le seul et unique album du Wu-Tang. J’avais décidé d’acheter cet album pour récompenser le Wu-Tang Clan de leur incroyable talent musical, mais au lieu de ça, je me suis fait insulter par le moins intelligent d’entre eux, et le monde n’a pas pris au sérieux mon amour de la musique. » explique l’ancien PDG de Turing Pharmaceuticals.

Une pique lancée à Ghostface Killah. Ce rachat avait été vivement critiqué par le membre du groupe de hip-hop new-yorkais qui estimait que ce double-album appartenait « aux gens ». En novembre 2016, Martin Shkreli avait diffusé sur Periscope des extraits des morceaux inédits de Wu Tang Clan.

Fidèle à sa réputation, le businessman de 34 ans confit pourvoir à tout moment « annuler cette vente et détruire l’album par dépit. » Si vente il y a, la moitié des bénéfices seront redistribués à la recherche médicale.

Martin Shkreli est devenu le grand méchant loup d’Internet en 2015, après avoir augmenté de 5 400 % le prix d’un médicament pour aider les malades de la toxoplasmose. Les malades doivent désormais débourser 750 dollars au lieu des 13.5 habituels.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires