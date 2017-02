Live Alone, le clip venu de l’espace









Cinq ans après son album Living On The Edge, Yuksek est de retour avec Live Alone. Pierre Alexandre Busson, de son vrai nom, nous offre un morceau planant et groovy et nous prouve une nouvelle fois ses talents de producteur. L’auteur d’Always on The Run s’est entouré de Roman Rappak, le chanteur du groupe nommé Breton.

Pour le clip, le Rémois n’a pas fait les choses à moitié et s’est offert les services de Thomas Pesquet. L’astronaute, en mission dans la Station Spatiale Internationale, lui a envoyé des images exclusives de la planète terre. La grande classe ! Le Français est parti pour six mois dans le cadre de la mission Proxima. « La vie est toujours plus belle en musique ! La musique que j’écoute m’accompagne en orbite, me connecte avec mes proches, mes souvenirs de la terre, mes émotions. L’idée de cette vidéo est venue d’une rencontre avec Yuksek à Paris avant mon départ. On a réussi à trouver le temps de concrétiser ce projet pour créer un clip en partie tourné dans l’espace – ce n’est quand même pas tous les jours. Je trouve le résultat assez poétique, évidemment en grande partie grâce au talent de compositeur de Yuksek. » confiait l’astronaute à Universal Music.

Dans cette vidéo diffusée le 2 févier, le quotidien de Thomas Pesquet et Yuksek est mis en parallèle : l’un dans l’espace, l’autre dans son studio d’enregistrement. Ce sublime clip est né de l’amitié des deux hommes. « Il a déclaré dans plusieurs interviews qu’il aimait ma musique. J’ai toujours trouvé son expérience hallucinante. Pour l’enfant qui sommeille en moi, c’est une espèce de rêve absolu » confiait Yuksek à l’antenne d’Europe 1.

Live Alone est le premier extrait du nouvel album de Yuksek. Nommé Nous Horizon, il sortira le 24 février prochain.

Ashley TOLA

