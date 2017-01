Le festival Coachella 2017 revient avec une line up surprenante

Coachella est LE festival qui déchaîne les passions. Chaque année en avril, l’évènement réunit dans le désert la crème de la crème du 4e art. Le 3 janvier dernier, la programmation de son édition 2017 a été dévoilée pour notre plus grand plaisir. Pour cette 18e édition, l’organisation frappe fort avec la présence de Radiohead en ouverture du festival. Le groupe culte mené par Thom Yorke a fait sensation en 2016 avec son album A Moon Shaped Pool. Le lendemain, les festivaliers des quatre coins du monde pourront profiter d’un concert de Beyonce. L’artiste, qui a créé la surprise avec son album Lemonade l’an dernier, est la deuxième femme à être une tête d’affiche comme le souligne Billboard. Le rappeur Kendrick Lamar clôturera Coachella avec son rap made in west coast.

Aux côtés de ces trois mastodontes de la musique, des artistes de tous bords se réuniront pour l’occasion : The XX, Lorde, New Order, Banks, Two Doors Cinema Club, Mac Miller, Majid Jordan, Róisín Murphy et Kaytranada pour ne citer qu’eux.

Il semblerait que les Français aient aussi la côte du côté des Américains. Cette année, notre pays sera représenté par Justice, Madeon, Dj Snake et … PNL. . Et non, ce n’est pas une blague ! Le duo de frères originaire de Corbeil-Essonnes, qui ne cesse de faire débat, est populaire en France. Son dernier album La Legende a été certifié disque de platine en septembre dernier. Quoi qu’il en soit, il semblerait que le phénomène PNL s’exporte. Après avoir fait la couverture du magazine The Fader en juin dernier, le tandem est bien parti pour séduire les Etats-Unis.

Coachella se déroulera du 14 au 16 et du 21 au 23 avril prochain dans le désert d’Indio en Californie. Pour ceux qui souhaiteraient vivre l’expérience, les places sont en vente ici. Leurs prix varient entre 523 euros et 1225 euros. Vos économies vont y passer !

Ashley TOLA

