Gem Fest, le festival le plus long du monde

Crédit photo : Gem-Fest









Dans la série des records impressionnants, celui du festival de musiques électroniques le plus long du monde ! Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est vraiment long. Il dure un peu plus d’un mois, 32 jours exactement : du 14 juillet au 14 août 2017.

Le Gem Fest, c’est son nom, aura lieu en Géorgie entre ces deux dates et peut rassembler 10.000 personnes en simultané sur une plage de rêve de 18 hectares. Sur les bords de la Mer Noire, à quelques kilomètres de la ville d’Anakilia, l’organisation vous propose de passer un mois de fiesta dans un cadre idyllique et sous le soleil.

Parmi les artistes, une panoplie de stars de la techno et de la house. Une programmation à faire frémir d’envie tout amateur de ces styles. On peut d’ores et déjà citer Dubfire, Solomun, Worakls ou encore Boris Brejcha pour ce qui est de la techno. Mais ça n’est pas tout, des têtes d’affiches de la scène EDM comme Steve Aoki, Axwell et Martin Garrix seront aussi de la partie.

Pas besoin de vous expliquer qu’il y en aura à chaque fois pour tous les goûts puisque le Gem Fest dispose de neuf scènes et de plus de 500 artistes dont 250 ont été annoncés pour l’heure ! Des scènes et aussi tout un tas d’animations, des attractions, des spectacles de danse ou des shows pyrotechniques.

Le site dispose de tous les conforts, hébergement, restaurants… Un véritable camp de vacances de la musique électronique ! On espère qu’il vous reste des congés payés ou des RTT à poser, parce que là, il y a de quoi les utiliser intelligemment ! Le prix du billet quant à lui oscille entre 200 et 400 euros en fonction des différentes options.

On se prend à rêver que ce genre d’événement ait lieu un jour en France, mais quand on voit les difficultés qu’ont les organisations à monter un événement d’un ou deux jours en plein air, on se dit que l’on n’y est pas encore. Nuançons quand même, la cause de la musique électronique avance à petits pas, mais avance quand même. Pour preuve par exemple l’autorisation faite à la Concrete, club techno parisien, d’ouvrir en 24h/24 le weekend.

Yacir Emran.

