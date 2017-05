Fyre Festival, du rêve au cauchemar









Le week-end dernier devait être un moment exceptionnel pour des milliers de personnes. En effet, c’est à ces dates que devait avoir lieu un des festivals de musique les plus luxueux du monde. Son nom, le Fyre Music Festival.

La fête était prévue sur une île isolée des Bahamas, propriété fut un temps de Pablo Escobar. Un petit détail qui ajoute de l’originalité au lieu. Organisé entre autres par le rappeur Ja Rule, le rendez-vous promettait ce qui se fait de mieux en cuisine, en musique, et proposait d’héberger le public dans des logements de luxe.

Les billets se vendaient entre 400 et 12 000 dollars, et promettaient une eau turquoise, du sable blanc, des ateliers de yoga, des massages, de la plongée sous-marine, et même la possibilité de danser avec des mannequins et des célébrités. Parmi elles, Bella Hadid, Hailey Baldwin, ou encore Emily Ratajkowski faisaient partie des nombreuses stars à avoir mis en avant l’évènement sur les réseaux sociaux. Côté son, Major Lazer, Disclosure, Migos ou encore Pusha T devaient monter sur scène.

Hélas pour les organisateurs, un orage a balayé l’île, et tout le monde a été pris au dépourvu. Des artistes ont annulé leur venue, et tout le luxe promis par le festival n’a jamais été aperçu par les milliers de personnes qui ont finalement mangé du pain de mie et dormi sous des tentes en plastique. Le public a fait face à des amas de déchets, des chiens errants, et des matelas trempés.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@trev4president) 28 avril 2017

This is how Fyre Fest handles luggage. Just drop it out of a shipping container. At night. With no lights. #fyrefestival pic.twitter.com/X5CdZRyJWo — William N. Finley IV (@WNFIV) 28 avril 2017

Stuck at #fyrefestival trying to leave for the last 8 hours. barley any food or water or security or electricity pic.twitter.com/jHPMnJw5gx — Lamaan (@LamaanGallal) 28 avril 2017

Certains ont retrouvé leurs bagages éparpillés sur la plage, les casiers prévus pour ranger les sacs ne fermaient pas, et la sécurité était quasi inexistante. Sans oublier l’absence d’avions disponibles pour assurer le retour des festivaliers déçus. Un gros bad buzz pour le Fyre qui est poursuivi à hauteur de 100 millions de dollars.

Pour éviter ce genre de déconvenues, à RAJE, on vous conseille de vous rendre au TINALS, au Kolorz, ou encore à Astropolis. Qui sait, peut-être qu’Emily Ratajkowski, déçue par le Fyre, viendra faire un coucou !

