Forbes dévoile sa liste d’artistes de moins de 30 ans les plus influents

Le magazine américain a sacré de nombreux artistes venant du hip hop.

C’est une tradition pour Forbes, chaque année le magazine, qui a fêté ses 100 ans, partage sa sélection de personnalités les plus influentes dans de nombreux domaines. La liste qui sacre les musiciens de moins de 30 ans est celle qui a capté notre attention.

Sans grande surprise, la reine de ce classement est Cardi B. La rappeuse de 19 ans a mis le monde de la musique à ses pieds avec Bodak Yellow. Ce morceau a été vue plus de 320 millions de fois sur Youtube. La popularité de ce morceau est telle qu’il lui a permis d’être la première femme à dominer les charts américains. Une première en 15 ans ! La chanteuse SZA fait également partie de cette sélection. La petite protégée de Kendrick Lamar a sorti CTRL son juin dernier, son tout premier album.

La nouvelle scène hip hop américaine est également fortement représentée avec des rappeurs comme Lil Uzi Vert, Playboy Cati, Young Thug, Young MA, Travis Scott et le groupe Migos connu pour son hymne Versace.

Les influenceurs de la pop et du rock se font plutôt discrets. Des artistes comme Joe Jonas ou Hayley Williams chanteuse du groupe Paramore arrivent à sortir leur épingle du jeu. Une sélection qui résume parfaitement l’état actuel du monde de la musique où le hip hop est un genre qui prend de plus en plus de place dans le cœur du public américain comme le rapporte Forbes.

Ashley Tola

