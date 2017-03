Ed Sheeran cartonne avec son album Divide









Certains d’entre vous en doutent peut-être encore, mais on vous l’assure, Ed Sheeran est bel et bien un des chanteurs les plus populaires du monde en ce moment. Les chiffres de ventes de son nouvel album Divide, sorti le 3 mars, parlent d’eux-mêmes.

En France par exemple, le chanteur britannique a battu le record de streams hebdomadaires pour la quatrième fois : Shape of You est le premier morceau de l’histoire à franchir la barre symbolique des 5 millions d’écoutes en seulement une semaine.

Du côté des albums, Ed Sheeran doit se contenter de la 2ème place, juste derrière Les Enfoirés, mais il signe le plus haut score de sa carrière avec plus de 40.000 exemplaires écoulés en première semaine.

D’après Official Charts, il n’y a que deux pays où Ed Sheeran ne se classe pas premier des ventes : en France et au Japon, un territoire sur lequel il est difficile de percer en raison de l’abondance d’artistes locaux dans les classements.

Au Royaume-Uni, sa terre natale, Ed Sheeran réalise le troisième plus gros démarrage de tous les temps : avec 672.000 exemplaires écoulés en une semaine, il se place juste derrière Oasis avec « Be Here Now » (696.000 ventes) et Adele avec « 25 » (800.300 ventes).

