Tous les disquaires du monde à portée de clic

Un jeune internaute allemand vient de sortir une carte collaborative parfaite si vous êtes le genre de personne toujours à la recherche du dernier vinyle pour vos soirées ou si vous aimez, tout simplement, vous balader dans les disquaires du monde entier. Si vous êtes un habitué du site Discogs, vous la connaissez surement, mais vous serez heureux de savoir qu’une nouvelle version bien plus accueillante est disponible depuis quelques jours.

Imaginez-vous dans une ville à l’étranger, vous vous retrouvez à marcher sans savoir où chercher de la bonne musique. Les recherches Google sont souvent peu concluantes et il est difficile de savoir si tel ou tel disquaire est plus orienté variété française, rock, ou house/techno.

Et bien cette carte répertorie une grande partie des disquaires à travers le monde. Lancée en 2013 par Marcus Maack, un allemand collectionneur de vinyles et animateur pour une radio, elle permet d’envoyer des photos et des informations à propos d’un disquaire. Vous pourrez donc y retrouver ses styles musicaux ou laisser une note sur l’accueil et ce pour tous les disquaires du monde en établissant leur localisation précise ainsi que leurs spécificités. Pour accéder à cette « Record Store Traveler Map » rien de plus de simple direction son site : recordstores.love

Et à RAJE, nous avons eu envie de tester ce service, nous avons envoyé un mail pour signaler qu’un disquaire (du centre-ville de Nîmes) était fermé. Le créateur, et seul modérateur, nous a répondu dans l’heure pour nous remercier et mettre la boutique en ‘fermée’. Efficace !

Nos confrères de TraxMag ont interrogé le créateur Marcus : « J’étais un collectionneur de vinyle invétéré, j’allais à Londres, Bruxelles, Brighton et beaucoup d’autres villes pour digger du son vers le milieu des années 90. J’ai toujours eu une carte avec moi où je marquais la localisation des disquaires dans les villes où je me rendais. Il m’est ensuite venu l’envie de rendre cette carte plus accessible pour mes amis et mes proches. Il y a quelques années, j’ai voulu le rendre public et donner à tous l’occasion d’y mettre leurs propres informations et les localisations de leurs disquaires favoris. »

Vous savez ce qu’il vous reste à faire : recordstores.love pour vous faire plaisir.

Antonin Boin.

