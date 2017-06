C’est officiellement l’été, les Daft Punk collaborent avec Parcels

La France et l’Australie n’ont jamais fait aussi bon ménage. Après avoir joué les producteurs pour The Weeknd, Pharrell Williams, N.E.RD et Kanye West entre autres, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont choisi de collaborer avec nos petits chouchous de Parcels.

Le groove et l’énergie de cette formation australienne n’ont pas laissé indifférents les deux robots made in France . Le 21 juin, le morceau Overnight, fruit de cette collaboration, est sorti annonçant officiellement le début de l’été. Il est inutile de douter, ce titre va vous faire danser pendant cette douce période estival. Enregistré au printemps dernier à Paris, cette chanson a été co-écrite par Parcels et les Daft Punk et produite par le duo.

Les auteurs de Harder Faster Better Stronger ont repéré nos dandys surfeurs lors d’un de leurs concerts parisiens. Thomas Banglater, la moitié du tandem, est parti à leur rencontre à la fin du show. « Il nous a donné des conseils, on a parlé de nos rapports respectifs à la musique. Nous aussi, on adore faire danser les gens. » expliquent les vingtenaires aux Inrocks. « Le meilleur moment de ma vie » a avoué Noah, membre de Parcels.

Anatole, Jules, Louie, Noah et Patrick sont la révélation pop de cette année. Avec deux EPs à son actif, dont le dernier Hideout qui est un véritable bijou, le quintet a réussi à nous séduire avec son univers groove et funk. Sa performance au festival We Love Green nous prouve une fois de plus tout le talent de Parcels.

