Bob Dylan livre un discours poignant pour son prix Nobel de littérature 2016

On le savait depuis l’an passé, Robert Allen Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan, a reçu le prix Nobel de littérature lors de la remise annuelle en décembre 2016. Oui mais voilà, officiellement le parolier américain, instigateur de la « protest song », n’avait pas encore accepté sa récompense. Et bien c’est chose faite depuis le 5 juin dernier.

« Quand j’ai reçu le prix Nobel de littérature, j’ai dû me demander quel était exactement le lien entre mes chansons et la littérature. J’ai voulu réfléchir dessus et découvrir la connexion ». Le discours tant attendu de réception du prix Nobel de littérature de Bob Dylan débute par ces mots et nous plonge dans son univers poétique et inspirant. C’est un monologue de 27 minutes sur un fond de piano jazzy où l’artiste rend hommage aux personnes et aux œuvres qui l’ont influencé.

La règle veut que pour recevoir son prix, toute personne récompensée doit transmettre un discours de réception. Bob Dylan l’a enfin transmis à l’académie Nobel à Stockholm en Suède. Ce discours a été enregistré le 4 juin à Los Angeles et publié sur Youtube le 5 juin.

Tout au long de celui-ci, il y explique les liens entre ses chansons et la littérature en révélant les artistes et les auteurs qui ont construit son écriture.

Il commence par rendre hommage à Buddy Holly, un chanteur de rock mort à 22 ans quand lui en avait 18. Il exprime l’émotion forte ressentie à l’écoute des chansons du chanteur, guitariste et compositeur américain. Après l’avoir vu en concert, il a découvert à quel point les mots et la guitare pouvaient transmettre une émotion puissante : « Si je devais remonter à la genèse de tout cela, j’imagine que je devrais commencer avec Buddy Holly. (…) À partir du moment où je l’ai entendu pour la première fois, je me suis senti proche de lui, comme si c’était un grand frère. »

Ensuite, Bob Dylan dévoile les différents auteurs et ouvrages qui lui ont donné l’envie d’écrire. De Melville à Cervantès en passant par Shakespeare, c’est un monument de la musique de la seconde moitié du 20ème siècle qui rend un puissant hommage aux hommes et femmes qui l’ont influencé : « Moby dick est un livre fascinant. Un livre plein de scènes intenses et de dialogue dramatiques (…) On y voit que la surface des choses. On peut interpréter ce qu’il y a en dessous comme on veut. L’Odyssée est un grand livre dont les thèmes ont fait leur chemin et on inspiré de nombreux compositeurs. »

