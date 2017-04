Chance The Rapper, le futur maire de Chicago ?

Chance The Rapper est l’artiste à qui tout sourit. Le 15 février dernier, le jeune homme de 23 ans a remporté trois Grammy Awards dont celui du meilleur album rap pour sa superbe mixtage Coloring Book. En musique, l’artiste excelle, serait-il temps pour lui d’ajouter une corde à son arc ?

Selon le Chicago Sun Times, des fans de Chance The Rapper ont monté le site internet Chano4Mayor2k19 pour qu’il devienne le nouveau maire de Chicago en 2019. « Hey Chance ! Nous pensons que tu peux être un maire génial. On adore ta musique. On apprécie également fortement le fait que tu soutiennes Chicago, la ville qui t’a élevé. Tu représentes Chicago dans le monde et tu nous rends fières ». pouvons-nous lire sur la plateforme dédiée à sa campagne. Depuis son lancement, le hashtag #Chano4Mayor2k19 a été tweeté plus de mille fois.

Dans son morceau Somewhere in Paradise, Chancelor Bennett y faisait déjà référence avec cette superbe punchline. « They say I’m savin’ my city, say I’m stayin’ for good They screamin’ ChanoForMayor I’m thinkin’ maybe I should ». (Ils disent que je sauve ma ville, je reste pour de bon. Ils crient « Chano comme maire » peut-être qu’ils ont raison)

En plus d’être l’artiste hip hop le plus en vu du moment, Chance The Rapper a beaucoup œuvré pour Chicago sa ville d’origine. Il a récemment donné 3 millions de dollars aux écoles publiques. Au début de l’année, Chano et son père ont également été nommés au conseil de direction du musée DuSable, dédié à l’histoire des afro-américains.

Et les fans de l’auteur de Same Drugs ne sont pas les seuls à voir en lui un potentiel maire, Drake soutient également son acolyte.

Oubliez Chance The Rapper, faites place à Chance The Mayor !

