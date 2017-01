En 2016, le hip hop a triomphé sur Soundcloud









Janvier est un mois idéal pour faire le bilan de l’année qui a précédé. Soundcloud a bien compris cette tradition puisque la plateforme de streaming a partagé ses statistiques de l’année 2016.

Tout ce que l’on peut dire, c’est que le hip hop est le grand vainqueur. Dans une infographie, la plateforme née en Suède nous apprend que l’album le plus écouté est Coloring Book de Chance The Rapper. L’artiste américain de 23 ans a sorti l’an dernier cette mixtape qui a conquis le cœur de nombreux amoureux de hip hop. Cet opus s’est même glissé dans le classement des meilleurs albums de 2016 de nombreux médias comme Pitchfork.

Même constat pour la chanson la plus écoutée sur la plateforme orange, Desiigner est le grand gagnant avec son morceau Panda (Oui, oui, comme le nom de l’animal !) devenu viral sur Internet. Sorti en décembre 2015, le morceau du rappeur New-Yorkais a été élu un des meilleurs de 2016 par Rolling Stone. A seulement 19 ans, Sidney Royel Selby III est devenu le nouveau roi de la trap.

Soundcloud a également établi un classement des 14 villes les plus créatives dans le monde. Londres, Los Angeles et New York sont les trois premiers de ce top mais la France n’est pas en reste puisque Paris est à la 9e place. Le site internet dévoile également les 5 genres de musique les plus populaires. Le hip hop, la house, la pop, l’électronique et le rock sont les plus prisés sur Soundcloud.

Le reste de l’infographie est à découvrir juste ici.

Ashley TOLA

