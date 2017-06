Vianney refuse de chanter pour les Enfoirés









Vianney c’est le nouveau chanteur qui cartonne. Son « Pas là » est dans toutes les têtes.

Du coup, on se dit qu’évidemment, les Enfoirés vont lui proposer d’intégrer la troupe pour apporter un peu de sang neuf.

Et on espère qu’ils ne lui ont pas encore envoyé de carton d’invitation, car le chanteur à d’ores et déjà annoncé qu’il déclinerait la proposition. Pas pour des questions d’emploi du temps mais bien par choix !

En effet, à quelques jours de la diffusion du dernier concert des Enfoirés, le 11 mars prochain, le chanteur Vianney à tenu des propos peu élogieux contre la troupe de Jean-Jacques Goldman.

Le jeune homme de 25 ans explique qu’il ne rejoindrait pas la bande notamment à cause du titre polémique Toute une vie, accusé d’être anti-jeune et réac’.

Vianney se défend en disant qu’il ne veut surtout pas critiquer la finalité mais une cause ne justifie pas tout.

Mais pour lui, pas question de remettre en cause la bonne foi des artistes qui acceptent de s’investir pour Les Enfoirés.

Le jeune chanteur préfère se consacrer entièrement à l’association dans laquelle il s’est engagé « Enfance Cancer« .

Si on ne verra pas Vianney chanter avec Les Enfoirés, sachez que chanter pour vous, ça, il adore ! Vous vous souvenez quand il est venu interpréter « Pas là » dans les studios de RAJE l’an dernier ?

Il en avait profité pour répondre aux questions de Fabrice Lamy, écoutez :

RAJE est vraiment fière de Vianney, notamment de son sacre aux Victoires de la Musique, en tant qu’artiste masculin de l’année. Et dire qu’il était dans nos sons de demain il y a deux ans…

Rémy Verran.

