The RokBlok, le lecteur vinyle portable









Alors que la vente de vinyles a officiellement dépassé les ventes de téléchargement de musique selon l’Entertainment Retailers Association en Angleterre, un nouvel accessoire risque de faire exploser le nombre d’adeptes des galettes.

Son nom ? The RokBlok. Un lecteur de vinyle portable. Oui, ça existe désormais ! Ça ressemble à quoi ? A un petit rectangle de bois muni d’un diamant et de hauts parleurs qu’il faut poser sur le vinyle pour lire vos morceaux préférés. D’une autonomie de 4 heures, The RokBlok est idéal pour les amoureux de vinyles et pour ceux qui n’osaient pas encore acheter de vraies platines.

Pink Donut est l’entreprise à l’origine de ce projet original. Créé grâce à une campagne Kickstarter, la start-up a réussi à collecter 50 000 dollars. Ce superbe objet sera disponible en septembre 2017 au prix de 92 euros.

