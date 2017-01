Surprise, IAM revient avec un nouvel album









Qu’on se le dise, 2017 sera une année musicale riche. Trois ans après Arts Martiens, IAM fait son retour avec un nouvel album. Prévu pour le 3 mars prochain, Rêvolution sortira sur le label de hip hop Def Jam Recordings. La formation marseillaise a annoncé fièrement la nouvelle sur Twitter, Instagram et Facebook lundi dernier.

Le ton est donné avec cette pochette d’album qui illustre un micro en forme de poing levé. Akhenaton et sa bande ont assemblé les mots rêve et révolution pour donner naissance au titre de ce nouveau disque qui sera sans aucun doute axé sur l’utopie et la rébellion.

Cet album va-t-il rentrer dans la discographie désormais légendaire d’IAM ? Né en 1989, la formation qui réunit Akhenaton, Shurik’N, Imhotep, Kephren et Kheops est pionnière du rap made in France. Le groupe est également reconnu pour avoir réussi à démocratiser ce genre musical dans l’hexagone. Petit Frère, L’Empire du côté obscur, Demain c’est loin, Danse Le Mia, il est inutile de compter le nombre de morceaux qui sont rentrés dans la grande histoire du rap.

Pour célébrer les vingt ans de « L’Ecole du micro d’argent », IAM part en tournée à travers la France avec deux dates de concerts à l’AccorHotels Arena à Paris en novembre prochain.

Ashley TOLA

