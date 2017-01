La chaine Sky Arts annule son épisode controversé sur Michael Jackson









Le 11 janvier dernier, Sky Arts dévoilait un teaser d’Urban Myths. Cette série comique, basée sur des légendes urbaines autour de célébrités, retrace dans cet épisode le road trip de Michael Jackson, Elizabeth Taylor et Marlon Brando pour rejoindre la Californie après le 11 septembre.

Prévu pour le 19 janvier, la chaîne britannique a déprogrammé l’épisode suite au scandale qu’il a créé. Le casting, qui n’est pas au gout de tout le monde, a suscité une vive polémique. Le chanteur de Beat It est incarné par Joseph Fiennies connu pour avoir joué dans Shakespeare in Love et American Horror Story. « On a voulu montrer Michael Jackson en 2001. C’est un véritable défi en termes de ressemblance physique » s’est justifié le réalisateur Ben Palmer au Guardian. L’acteur qui joue MJ ressemble dans cette fiction à une pale caricature du chanteur de tous les records. Paris Jackson, la fille du maitre du moonwalk, l’a fait savoir sur Twitter. « Je suis incroyablement offensée comme beaucoup de gens peuvent l’être je pense, et ça me fait honnêtement vomir. » a lâché la jeune femme sur le réseau social. Le choix d’un acteur blanc pour incarner un des plus grands chanteurs afro-américain a également choqué de nombreux internautes.

« Nous avons pris la décision de ne pas diffuser ‘Elizabeth, Michael et Marlon’, un épisode de 30 minutes de notre série ‘Urban Myths’. Cette décision a été prise en raison des réserves exprimées par la famille de Michael Jackson. Nous avions pour objectif de porter un regard léger sur des événements qui se sont apparemment produits, et ne souhaitions en aucun cas choquer qui que ce soit. Joseph Fiennes soutient totalement cette décision » a publié Sky Arts. Tout est bien qui finit bien !

Ashley TOLA

