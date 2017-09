Que deviennent les frères Gallagher ?









Les membres fondateurs d’Oasis font parler d’eux en ce moment avec une actualité de sortie d’album et une petite phrase qui ne vous laissera certainement pas indifférent.

Aux dernières nouvelles Liam Gallagher a sorti son album solo As you Were que vous avez pu découvrir sur l’antenne de Raje avec le très bon single Wall of Glass. En ce début de semaine, c’est au tour de Noel Gallagher de faire parler de lui. En effet, on vient d’apprendre qu’il sortira un nouvel opus, toujours accompagné par ses High Flying Birds, le troisième depuis la séparation d’Oasis . Le musicien de Britpop a mis en ligne une vidéo présentant quelques extraits des chansons issus de ce nouvel album. Hasard du calendrier ou réelle concurrence voire défiance, ce nouveau disque de Noel intitulé Who Built the Moon sortira le 24 novembre soit un mois après celui de Liam, son rival de frère. Une tournée accompagnera cette sortie avec notamment des concerts à l’Olympia à Paris les 3 et 4 avril 2018.

Alors … on parle de frères rivaux mais allons-nous vers un apaisement des relations ? En tout cas Liam, l’enfant terrible des Gallagher, a laissé entendre que si son frère Noel était d’accord il était prêt à reformer Oasis … Oui vous avez bien lu les retrouvailles sont possibles ! En tout cas ce n’est pas le premier appel du pied que lance Liam. On a hâte de lire la suite au prochain épisode …

Johann Guérin

