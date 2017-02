Prince est de retour en streaming

En 2015, Prince avait choisi de boycotter le streaming. Depuis, sa discographie était quasiment introuvable sur le web. Mais ça y est, c’est terminé, et c’est une bonne nouvelle. Depuis dimanche dernier, les fans peuvent réécouter l’œuvre de Prince sans avoir à creuser jusque dans les coins les plus sombres d’internet.

Cela faisait une moment que des rumeurs circulaient autour d’un possible retour de la musique de l’artiste, décédé le 21 avril 2016. C’est désormais officiel, Warner Bros a accordé à Napster, un service de streaming américain, la possibilité d’intégrer Prince dans son catalogue. Pour rappel, jusqu’à présent, seul Tidal possédait le répertoire du chanteur.

D’après Pitchfork, Apple Music, Amazon Music et Spotify auront aussi les droits de diffuser la musique de Prince dont des albums emblématiques comme Purple Rain, 1999 ou encore Dirty Mind.

Pour le moment, Spotify n’a pas commenté officiellement le sujet, mais a laissé traîner de gros indices dans le métro new-yorkais depuis quelques jours. De grandes affiches violettes (la couleur de Prince) griffées Spotify ont été repérées à l’arrêt Union Square dans le quartier de Manhattan. D’autres ont été vues à Londres.

Some of the purple @Spotify ads that were spotted in 4 instance #NewYork and #London #Spotify #GRAMMYs #PRINCE4EVER 😎💜 pic.twitter.com/BBpaR6Q8eS

— SERPAN99 (@serpan99) 30 janvier 2017