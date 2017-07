Playlist : Antonin vous fait découvrir son top 5 de l’été









Vous avez sans doute déjà préparé votre playlist pour l’été. Pour les retardataires qui ont besoin d’inspiration, Antonin Boin vous fait découvrir la sienne. Au menu, du hip hop, francophone ou non, de l’afro house et du jazz nouvelle génération, le cocktail parfait pour vos soirées d’été.

DAB ROZER – FAUT IL EN FINIR

Dab est venu en début d’année à Nîmes pour nous présenter son nouvel EP Vie Paisible, l’occasion de lui poser quelques questions, et pour lui de nous faire un petit livede 2 morceaux de cet EP. Il propose un rap frais, funky et bien écrit, de plus son live band sur scène lui permet de donner une deuxième vie à ses morceaux.

Vous pouvez retrouver notre interview ici

KENDRICK LAMAR ft. RIHANNA – LOYALTY

Dans les grosses sorties de l’année il y avait bien entendu le nouvel album DAMN de Kendrick Lamar. Je ne vais pas vous refaire une énième critique sur cet album, aussi bon soit-il, mais le morceau Loyalty avec Rihanna m’a agréablement surpris. Le morceau idéal pour ambiancer une soirée d’été.

TERRACE MARTIN AND THE POLLYSEEDS – INTENTIONS

Pollyseeds c’est LE nouveau super-groupe du saxophoniste Terrace Martin. On retrouve sur cet opus, Sound Of Crenshaw Vol. 1, le producteur de l’album To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar entouré de plusieurs artistes comme le bassiste Thundercat, le multiinstrumentiste Kamasi Washington, ainsi que des grands noms du jazz comme Herbie Hancock et Robert Glasper. Un album à écouter cet été au bord de la rivière !

WELCH – EN CHANTIER

Je ne pouvais faire ce best-of sans parler de WELCH et son morceau ‘En Chantier’. Le nîmois nous présente le premier extrait de son EP commun avec son beatmaker Edward Hardy qui sortira à la rentrée. Pour vous faire patienter d’ici-là, il vous propose bientôt un EP 3 titres, spécial été. A suivre sur les réseaux sociaux !

MO LAUDI – O TIO

Et j’aurais pu finir cette sélection par Lomepal avec Lucy, en feat. avec le duo de rappeur parisien 2Fingz, et extrait de son album FLIP, mais j’ai décidé de laisser la place à un autre style musical que j’affectionne particulièrement, la House, avec un morceau de la playlist Raje, l’artiste MO LAUDI avec son morceau ‘O Tio’ dont vous pouvez retrouver plusieurs remixes sur l’EP de l’artiste.

ANTONIN BOIN

