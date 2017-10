Oracular Spectacular de MGMT, l’histoire d’un album culte









2007, MGMT fait une entrée fracassante dans le monde de la musique avec Oracular Spectacular. Le groupe américain devient alors l’emblème de la pop psychédélique.

Avant le raz-de-marée Oracular Spectacular, Ben Goldwasser et Andrew VanWyngarden étaient deux mecs fainéants qui ciraient les bancs de la même fac. « On n’essayait pas de créer un groupe. On trainait juste ensemble et on se faisait écouter les musiques qu’on aimait » confiait Goldwasser à Spin. Inscrits en licence de musique, ils préféraient prendre des champignons plutôt qu’étudier.

C’est justement entre deux trips que MGMT, anciennement nommé The Management, donne naissance à Kids, morceau culte de Time To Pretend, son second EP. Deux ans plus tard, ils reçoivent un appel de Columbia qui leur laisse un court délai pour créer un album. Pensant qu’il s’agissait d’une blague dans un premier temps, Andrew et Ben finissent par accepter le défi puis se planquent dans un entrepôt de Brooklyn pour mener à bien leur mission.

Avec l’aide du producteur Dave Fridmann, ils donnent naissance, 21 jours plus tard, à Oracular Spectacular. « On se tirait dessus avec des pistolets à billes entre chaque prise et on mangeait des pizzas et des bâtonnets de poulet, et c’était vraiment des moments géniaux » confie VanWyngarden à Enmore Audio.

« Vivre vite et mourir jeune »

Le 2 octobre 2007, MGMT sort cet opus qui marquera à jamais l’histoire de la pop moderne. C’est une révolution dans l’histoire de la musique car les deux garçons ont donné naissance à un album sans limites, n’hésitant pas à puiser leurs inspirations dans les mouvements hippie, psychédélique et disco. Le morceau Time to Pretend est une ode au morceau Dancing Queen d’ABBA, comme l’explique Goldwasser dans le podcast Song Exploder.

Ce disque est un OVNI dans le paysage musical de l’époque, du jamais vu en somme. Ils réussissent à mélanger la pop, l’électronique mais aussi le rock. Même si des titres comme Electric Feel et Kids sortent leur épingle du jeu, Oracular Spectacular contient des petits bijoux oubliés comme Weekend Wars. Ben et Andrew, la vingtaine bien entamée, incarnent alors cette jeunesse cool, téméraire et avide de découverte. «This is our decision to live fast and die young » (C’est notre choix de vivre vite et mourir jeune) devenait alors le mantra de toute une jeunesse.

Dans le TOP 500 des meilleurs albums de tous les temps

Une véritable bombe a alors explosé sur la planète musique. La critique comme les fans se sont prosternés devant cette œuvre indie-pop. Rolling Stone l’a mis dans sa liste des «1001 albums à écouter avant de mourir » et l’a placé à la 494e place du top des meilleurs albums de tous les temps.

Encore aujourd’hui, Oracular Spectacular est resté dans les mémoires de la pop culture. Il n’est pas rare d’entendre dans des séries ou des films des morceaux tirés de cette pépite indie. En 2017, la pop rock psyché a trouvé une place particulière dans l’industrie musicale comme le prouve la popularité d’artistes comme Moodoïd, Empire of The Sun et Tame Impala. Il aura fallu la naissance d’un seul album pour ouvrir la voie…

Ashley Tola

