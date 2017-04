Laissez-vous transporter par l’univers poétique de The Blaze

La France, en plus d’être connue pour son goût pour le bon vin et le fromage, est célèbre pour sa musique électronique. Daft Punk, Justice, Laurent Garnier, on ne compte même plus les producteurs et Dj qui ont fait la renommée de notre pays dans le monde entier. Un nouveau groupe fait son entrée dans cette belle et longue liste d’artistes doués avec les machines et il s’appelle The Blaze.

Ce duo de cousins, porté par Jonathan et Guillaume Alric, a littéralement mis internet en feu avec son morceau Virile. Sorti une première fois en janvier 2016 sur la compile Homiland du feu label Bromance, ce titre hypnotique a connu un élan de popularité grâce à la sortie de son clip en janvier dernier. Virile est une sorte de ballade techno douce comme une caresse, puissante et légère à la fois. Une ambiance singulière que le tandem a réussi à traduire en images avec perfection. Ce clip est une ode à la vie tout simplement. « Pour nous, la chose la plus importante avec Virile était de parler de ce qu’on connaissait des amitiés entre hommes. Le fait de passer du temps ensemble…comme nous deux quand on bosse sur de la musique. C’était un instantané de ce que nous vivions à cet époque. Il y a toujours quelques choses qui nous ressemblent dans nos vidéos. » explique Jonathan à The Fader.

Avec des univers musicaux et esthétiques aussi bien travaillés, The Blaze ne cesse de susciter la curiosité. Le 24 mars dernier, le duo a sorti son tout premier EP qui est un pur bijou. La musique de ces deux trentenaires dégage une sincérité et un naturel qui vous touchera. Ne vous étonnez pas si après avoir écouté les six morceaux présents sur l’EP, vous devenez complètement accro à ces deux Parisiens.

Ashley TOLA

