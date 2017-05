Live Nation lance le Passeport Festival : 1 billet, 90 événements !









Live Nation c’est un des plus gros promoteurs d’événements musicaux au monde. Autant vous dire que l’entreprise sait que beaucoup de jeunes ont une soif immense de festivals. Pour subvenir aux besoins en joie et adrénaline de la jeunesse mondiale, Live Nation lance un pass unique, à environ 800$, qui donne accès à plus de 90 festivals répartis aux Etats-Unis, en Europe et en Australie.

Ce Passeport Festival est en vente depuis lundi, et vous permet un accès général aux événements, même si ceux-ci sont affichés sold out. Pas d’accès VIP ni de camping inclus, sachez-le. À noter également que ce précieux sésame n’est valable que pour les festivals de cette année, et uniquement des événements produits par Live Nation.

Voici la liste des festivals accessibles via ce billet :

Amérique du Nord

Austin City Limits Music Festival • Billboard Hot 100 • Bonnaroo • Camp Bisco • CBC Music Festival • Center of Gravity • Chasing Summer • Chicago Open Air • Country LakeShake • Countdown • Contact Winter Music Festival • Crystal Coast Music Festival • Dreams Music Festival • Dreamstate • EDC Las Vegas • EDC Orlando • Electric Forest • Escape: Psycho Circus • Faster Horses • Field Trip Music and Arts Festival • Forecastle • Free Press Summer Festival • Governors Ball • FVDED in the Park • HARD Summer Music Festival • Jamboree in the Hills • Lollapalooza Chicago • Music Midtown • Nocturnal Wonderland • Ohana Fest • One Love Music Festival • Paradiso • Peach Music Festival • Route 91 • Sasquatch! • Sloss Music And Arts • The Meadows Music & Arts Festival • The Roots Picnic • Trackside Music Festival • Voodoo Music + Arts Festival • Watershed

Europe

Barcelona Beach Festival • Citadel Festival • Community Festival • Copenhell • Creamfields • Creamfields Steel Yard • DCODE • Down the Rabbit Hole • Download Festival England • Download Festival Madrid • Download Festival Paris • Electric Picnic Music and Arts Festival • Findings Festival • Firenze Rocks! • Glasgow Summer Sessions • Graspop • Heartland Festival • I Love Techno Europe • I-Days Festival • Isle Of Wight Festival • Latitude Festival • Leeds Festival • Lollapalooza Berlin • Lollapalooza Paris • Lovebox Festival • Lowlands Festival • Main Square Festival • North Sea Jazz Festival • Parklife • Popaganda • Reading Festival • Rock am Ring • Rock im Park • Rock im Pott • Rock Werchter • Summerburst Gothenburg • Summerburst Stockholm • The Warehouse Project • TRNSMT Festival • TW Classic • V Festival • Way Out West • We Are Electric • Werchter Boutique • Wilderness Festival • Wireless Festival • Wireless Germany • Woo-Hah!

Australie

Falls Festival

