Le réalisateur Steve McQueen s'attaque à la légende 2Pac pour un documentaire









Encore aujourd’hui, Tupac suscite toujours autant la curiosité. Près de 21 ans après sa mort, Steve McQueen, le réalisateur du sensationnel 12 Years A Slave, va consacrer un documentaire au rappeur américain. Le réalisateur oscarisé en 2014 a passé un accord avec Amaru Entertainment, la société d’Afeni Shakur la mère de l’artiste, pour créer des projets posthumes sur son fils.

« Je suis extrêmement ému et excité d’explorer la vie de cet artiste légendaire. J’ai fréquenté l’école NYU de cinéma en 1993 et je me rappelle l’engouement pour le monde du hip-hop qui entourait Tupac. Je suis impatient de travailler en collaboration avec sa famille pour raconter l’histoire unique de cet homme si talentueux. » a confié le cinéaste américain au site internet Deadline.

Pour ce documentaire très attendu, l’auteur du film Shame va collaborer avec Tom Whalley, l’exécutairre testamentaire de Tupac Shakur. Il sera également entouré de Nigel Sinclair et Jayson Jackson. Sinclair avait déjà travaillé sur de nombreux docs musicaux dont The Beatles : Eight Days A Week et Jackson sur le magnifique documentaire What Happened, Miss Simone ?. Nicholas Ferrall, producteur de la société White Horse Picture, sera également de la partie. Gloria Cox, la tante de l’auteur de California Love, sera la co-productrice exécutive.

La Tupacmania semble bien être lancée. Le 16 juin sortira All Eyez On Me, réalise par Benny Boom. Ce long métrage reviendra sur toute la vie d’un des piliers du rap made in West Coast. Malheureusement, aucune date de sortie n’est prévue en France.

Ashley TOLA

