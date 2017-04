Lana Del Rey annonce la sortie de son quatrième album

Deux ans après Honeymoon, Lana Del Rey revient (enfin) sur le devant de la scène. Après nous avoir agréablement surpris avec son nouveau single Love, la chanteuse américaine annonce dans une mystérieuse vidéo la sortie de Lust for Life son quatrième album.

Dans ce teaser sorti le mercredi 29 mars, Lizzy Grant nous plonge dans un univers mi-rétro mi-futuriste. La starlette y incarne une sorcière ou une magicienne qui vit dans le H du panneau Hollywood à Los Angeles et nous explique dans un long monologue tout le processus de création de son nouvel opus. « Dans cette ville, un artiste a vraiment besoin d’espace quand il essaye de créer quelque chose. Un endroit où il peut cultiver son propre univers, loin du vrai monde qui l’entoure. Heureusement pour moi, je vis au beau milieu du H du panneau Hollywood. […] Quand je suis en pleine préparation d’un album, j’ai besoin de prendre du temps pour moi et m’éloigner de la vie réelle. Surtout ces temps-ci, où le monde est en plein tumulte. » explique Lana Del Rey dans la vidéo. Le chaos auquel elle fait référence est un clin d’œil évident à la présidence de Donald Trump. Car oui, la chanteuse ne porte pas vraiment le 45e président des Etats-Unis dans son cœur. Selon Les Inrocks, elle se serait même ralliée au mouvement des sorcières anti-Trump.

Lana Del Rey en profite également pour adresser un petit mot d’espoir à ses fans. « Même si ces temps paraissent un peu fous, ils ne sont pas si différents de ceux qu’ont vécut les autres générations. […] Alors que nous sommes en train de changer d’ère, il n’y pas d’autres endroits où j’aimerais être qu’au milieu d’Hollyweird à faire ce disque pour vous. Parce que la musique et vous, et cet endroit sont mes amours, ma vie et mon envie de vivre.» ajoute-t-elle.

Malheureusement, aucune date de sortie n’a été dévoilée dans ce teaser lanadelresque, mais l’interprète de Video Games nous confie que l’album sortira bientôt.

Ashley TOLA

