Jacques, le boy next door de la techno









Jacques, un prénom qui est sur toutes les lèvres. Certains disent même qu’il est l’avenir de la musique électronique. L’artiste originaire de Strasbourg ne jure que par la musique home-made. Un bout de bois, une bouteille vide, deux verres et il donne naissance à des morceaux. On pourrait appeler cela de la magie, mais ce n’est tout simplement que du talent. « Quand tu écoutes une musique, il peut y avoir une sirène qui va passer et qui colle trop bien. Je voulais mettre les sons en avant, comme si j’étais le chef d’orchestre des bruits. Ce qui fait que j’ai un rapport aux objets différent maintenant, je suis en casting permanent (rires).» explique ce bricoleur du son aux Inrocks.

Le producteur ne se prend pas au sérieux comme en témoigne sa coupe de cheveux qui fait tant parler d’elle. Jacques Auberger expliquait à l’Express qu’il se « laissait pousser les cheveux sur les côtés pour se détacher du regard des autres. » La simplicité et la joie sont les deux mots d’ordre de sa musique. Le titre Dans La Radio, que RAJE a le plaisir de vous diffuser, incarne avec perfection le mantra de notre DJ barré.

En mars dernier, Jacques nous a prouvé une fois de plus sa passion pour la musique. Il a improvisé son dernier album A Lot of Jacques dans les studios de la webradio new-yorkaise A Lot Radio. Le bidouilleur de son a donné naissance à 10 heures d’expérimentations musicales dont il a extrait 9 morceaux pour son disque. Il nous offre une nouvelle fois une techno transversale qui avait fait son petit effet dans son premier EP Tout Est Magnifique.

Jacques fait partie de cette nouvelle génération d’artistes débrouillarde et ambitieuse. Sa musique naturelle et simple nous pousse à croire qu’il risque de laisser une empreinte dans l’histoire de la musique électronique française. « Je rêve de réussir dans la musique et écrire des chansons qui plaisent aux gens. Je me rends compte que ce qu’ils aiment ne sont pas les chansons que j’écris. Peut-être que mon rêve c’est de réussir à faire aimer aux gens ce que moi j’aime jouer et écrire. » confiait Jacques pendant sa conférence TEDX. C’est chose faite !

