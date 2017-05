Avec What Now, Sylvan Esso va secouer votre été









L’été approche à grand pas, vous êtes sans doute en train de faire votre playlist pour profiter de cette belle période estivale qui arrive. Cela tombe bien, RAJE a eu un véritable coup de cœur pour Sylvan Esso.

Amelia Meath, moitié du tandem, a toujours eu une passion pour l’écriture et la pop music. Alors qu’elle officiait dans le trio Mountain Man, elle rencontre par hasard dans un festival Nick Sanborn producteur de musique électronique. Le hasard fait (parfois) bien les choses ! Il lui remixe alors son morceau Play It Right et de là naît une véritable histoire amicale et musicale. 2012 marque alors l’année de naissance de Sylvan Esso. Deux ans plus tard, Meath et Sanborn sortait un premier album éponyme au charme imparable et porté par le sexy Coffee.

Bien décidée à faire bouger les aficionados d’électro-pop, la formation originaire de Durham en Caroline du Nord a sorti en avril What Now son deuxième album. Le tandem réussit à unir une pop made in USA et une musique électronique efficace. Cette pop sensuelle fait des ravages et des merveilles tout au long de ce long format. The Glow, Song ou Die Young, Sylvan Esso a trouvé LA formule magique pour nous enchanter. Si vous deviez retenir un titre se serait sans aucun doute Radio, un morceau taillé pour…les ondes. « J’étais tellement en colère qu’un jour j’ai écrit ce titre. Cette chanson est née d’une frustration que j’avais. Du fait qu’on me demandait d’écrire un album avant que je sois prête à le faire. J’étais furieuse car Nick et notre manager Martin Anderson me parlaient d’écrire à nouveau. […] Ce morceau parle d’écrire des morceaux pour la radio ». explique Amelia Meath à Billboard.

Si vous êtes un amoureux de pop punchy, sucrée et dansante, Sylvan Esso est le groupe qu’il vous faut !

Ashley TOLA

