Apple dévoile les 20 titres les plus téléchargés sur iTunes









Qui dit fin d’année, dit bilan musical ! Apple a dévoilé les titres qui ont été les plus vendus sur sa plateforme musicale Itunes.

En première position, on retrouve le jeune producteur aixois Kungs avec son tube This Girl. Pas étonnant quand on sait que ce morceau était LE tube de l’été. Comment résister à ses sonorités deep-house ? En deuxième place, Imany avec Dont Be So Shy remixé par Filatov & Karas que vous avez sans doute déjà entendu sur l’antenne de RAJE. Drake remporte la médaille de bronze avec One Dance. Pour rappel, cette chanson tirée de son dernier opus Views est la plus écoutée de l’histoire de Spotify. Rien que ça !

La pop star canadienne est suivi par Justin Timberlake avec son désormais célèbre Can’t Stop the Feeling. A la 5e place du classement, un autre titre que vous avez pu écouter sur RAJE : Twenty One Pilots avec Stressed Out.

Jain, Justin Bieber, Rihanna, Sia et Calvins Harris font également partie de ce top 20. En somme, un très bon résumé des artistes qui ont beaucoup fait parler d’eux en 2016.

Kungs & Cookin’ On 3 Burners – “This Girl”

2. Imany – “Don’t Be so Shy (Filatov & Karas Remix)”

3. Drake – “One Dance (feat. Wizkid & Kyla)”

4. Justin Timberlake – “Can’t Stop the Feeling!”

5. Twenty One Pilots – “Stressed Out”

6. Matt Simons – “Catch & Release (Deepend Remix Extended Version)”

7. Alan Walker – “Faded”

8. Céline Dion – “Encore un soir”

9. Justin Bieber – “Love Yourself”

10. Rihanna – “Work (feat. Drake)”

11. Jain – “Come”

12. Coldplay – “Hymn for the Weekend”

13. Sia – “Cheap Thrills”

14. Calvin Harris – “This Is What You Came For (feat. Rihanna)”

15. Kids United – “On écrit sur les murs”

16. Mike Posner – “I Took a Pill In Ibiza (Seeb Remix)”

17. Lukas Graham – “7 Years”

18. Yall – “Hundred Miles (feat. Gabriela Richardson)”

19. Julian Perretta – “Miracle”

20. Deorro – “Bailar (feat. Elvis Crespo)”

