Adele continue de battre de nouveaux records

Adele ne s’arrête plus ! Il y a six ans sortait l’album « 21 ». Ce disque continue aujourd’hui de battre des records tous plus incroyables les uns que les autres. Récemment, c’est une fantastique régularité dans les classements qui fait entrer un peu plus la chanteuse britannique dans l’histoire de la musique.

Comme le précisent nos confrères de Pure Charts, Adele était depuis de longs mois sur les routes du monde entier à l’occasion de la tournée mondiale consacrée à son troisième album, « 25 ». Une aventure qui laissera de nombreux souvenirs à l’artiste, tant il s’en est passé des choses pendants ces innombrables concerts : des demandes en mariage, des soucis techniques, un combat acharné contre un moustique ou encore des coups de gueule contre les gens qui passent leur soirée sur leur téléphone au lieu de profiter.

« 25 » n’a pas déçu le public, loin de là. Il est l’auteur du meilleur démarrage de tous les temps aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et le clip de Hello est celui qui a atteint la barre symbolique du milliard de vues le plus rapidement (il approche aujourd’hui les 2 milliards). Cinq Grammy Awards sont venus récompenser ces performances.

On pourrait penser que « 25 » a complètement éclipsé son prédécesseur, « 21 », mais ce n’est pas le cas. 31 millions d’exemplaires de ce dernier ont été vendus dans le monde, et depuis sa sortie, « 21 » n’a jamais quitté le classement américain Billboard. C’est-à-dire que ça fait 320 semaines que l’album est dans le top, et il en a passé 24 à la première place ! Souvenez-vous, c’est sur ce disque que se trouvaient les tubes Rolling In The Deep, Someone Like You et Setting Fire To The Rain.

Adele doit encore faire du chemin pour rattraper certains artistes. Les prochains paliers sont « Curtain Call » d’Eminem et « Nevermind » de Nirvana, qui sont restés respectivement 334 et 355 semaines consécutives dans le classement Billboard. Et puis beaucoup plus loin, « The Dark Side Of The Moon » de Pink Floyd, avec 927 semaines au top !

