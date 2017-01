Adam Naas, nouveau prodige de la soul

Si jeune et déjà si talentueux, Adam Naas a marqué la fin 2016 avec son premier EP Fading Away. Ce jeune homme, à la classe imparable, nous a touchés avec sa soul planante et sensuel. La passion et la volonté sont les deux moteurs d’Adam Naas. Le solfège et le conservatoire très peu pour lui, il est un véritable autodidacte. La musique et le chant sont venus à lui naturellement comme un don de la vie. « C’était quelque chose qui me calmait beaucoup quand j’étais petit. J’avais tendance à être un peu violent et la musique était une manière de m’aider un peu, une sorte d’échappatoire. » confiait-il à Konbini.

L’éducation musicale de ce jeune franco-libanais s’est faite à la maison. Grâce à sa mère, il s’initie auprès des grandes divas du jazz comme Nina Simone et son frère lui a permis de découvrir le rnb et le rap. Un jour, il se prend une claque en regardant le film Sister Act, acte 2. Lauryn Hill, alors seulement âgée de 18 ans, y joue le rôle de Rite Louise Watson. « Elle m’a fait péter un cable, c’est ma base musicale.» avoue-t-il au média français. Cette fascination pour le talent de chanteuse américaine est telle que The Miseducation of Lauryn Hill est encore aujourd’hui son album fétiche.

Malgré cette envie puissante de faire de la musique, l’artiste de 23 ans a mis du temps avant de se jeter à l’eau. Il a d’abord passé son bac et fait des études d’économie pour « mieux comprendre le monde ». Le mantra d’une jeune artiste se résume à cet adage : « rien ne sert de courir il faut partir à point. » Il se fait alors repérer par un ami dont le père est manager d’artistes. Cette chance lui a permis de déployer ses ailes et devenir l’artiste que nous connaissons aujourd’hui. Adam Naas fait déjà preuve d’une grande maturité avec sa musique sombre et mélancolique qui nous parle d’amour avec une sensibilité désarmante.

Ashley TOLA

