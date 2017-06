En 2018, Marsatac fêtera ses 20 ans d’existence









La date est symbolique mais montre la force de frappe de Marsatac, événement devenu incontournable sur Marseille. Pour cette année, on change tout le décor mais on garde l’âme du projet. Exit la Friche de la Belle de Mai en automne, bonjour au gigantesque Parc Chanot et au début de l’été.

En attendant ce vingtième anniversaire très attendu, 30.000 spectateurs sont attendus les 23 et 24 juin prochain au Parc Chanot de Marseille pour vibrer pour cette 19ème édition. Très orientée electro et hip-hop, la prog’ de Marsatac n’oublie pas de faireune belle place au rock et au rap français.

La plus grosse tête d’affiche de cet opus 2017 se nomme Die Antwoord. Les sud-africains viendront faire sauter la foule au son de leur musique entêtante, mélange de grosse électro qui tâche et de musique tribale. Assurément, le moment fort de ce Marsatac.

A leurs côtés, il y en aura pour tous les goûts avec le retour en force des rappeurs marseillais de la Fonky Family, la venue des américains de De la Soul et House of Pain, sous forme de madeleines hip-hop, la folle fanfare techno de Meute, la provoc juvénile du français Vald, le groove saturé de Soulwax, la voix entêtante de Kid Francescoli, la techno minimaliste mais néanmoins efficace de Mr Oizo, les nappes envoûtantes de Nicolas Jaar ou la révélation The Blaze.

Il reste encore quelques places pour vous rendre à la date la plus attendue du mois de Juin dans la cité phocéenne. Pour avoir la chance de passer un soir à Marsatac, il faudra débourser 30 Euros. Pour ceux qui souhaitaient obtenir, un pass deux jours ils sont déjà épuisés.

César Leoni

