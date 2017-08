Will Survive de Gloria Gaynor, hymne disco de l’émancipation









Petites histoires des grandes chansons du répertoire international. Derrière certains textes de tubes mémorables se cachent des seconds degrés de lecture ou des références à décrypter au bout de plusieurs écoutes. RAJE s’en charge et vous explique tout. Aujourd’hui, Ashley Tola revient sur I Will Survive de Gloria Gaynor.

I Will Survive est plus que l’hymne de l’Équipe de France de football de 1998. (Désolée, pour tous les amoureux du ballon rond.) Ce titre, sorti en 1978, symbolise l’émancipation. Encore aujourd’hui, ce tube est un emblème pour la communauté LGBT et féministe. Ce morceau a même remporté le Grammy Awards du meilleur titre disco en 1979.

Gloria Gaynor se place ici dans le rôle d’une femme qui a souffert. Après une rupture difficile, elle réussit à reprendre sa vie en main et s’affirme face à son ex-compagnon. Elle le crie haut et fort : « elle survivra. »

At first I was afraid, I was petrified

Kept thinking I could never live without you by my side

But then I spent so many nights thinking how you did me wrong

And I grew strong

And I learned how to get along

(Au début j’avais peur. J’étais pétrifiée en pensant sans arrêt que je ne pourrais jamais vivre sans toi près de moi. Mais depuis j’ai passé tant de nuits à penser à comment tu m’avais fait du mal. Et je me suis endurcie Et j’ai appris comment me débrouiller.)

L’homme qui se cache derrière ces paroles libératrices se nomme Dino Fekaris. Cet auteur freelance s’est fait virer de la Motown, célèbre maison de disques. « Ils m’ont lâché après près de 7 ans. J’étais un parolier au chômage réfléchissant à son avenir. J’ai allumé la télé et j’ai vu qu’une chanson que j’avais écrite pour un film nommé Generation était en train de passer. J’ai pris ça comme un signe que les choses allaient marcher pour moi. Je me souviens, je sautais sur mon lit en me disant que j’allais y arriver, que j’allais être parolier et que je survivrais ! » confit-il à Songfacts. Gloria Gaynor a tout de suite adoré « l’aspect d’empouvoirement et d’encouragement de ce titre. » Elle salue également « ces paroles intemporelles qui parlent d’une problématique universelle. ». Plus qu’un morceau clef de la culture disco, I Will Survive cache une véritable histoire de liberté et d’émancipation.

Ashley TOLA

